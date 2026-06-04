In cento protestano contro lo stop agli affitti brevi Presidio sotto Palazzo Vecchio | Misura demagogica

Notizia in breve

Oggi a Firenze circa cento persone si sono radunate davanti a Palazzo Vecchio per protestare contro la delibera che vieta i nuovi affitti brevi fuori dall'area Unesco. La votazione in Consiglio comunale è prevista nel pomeriggio, dopo le 14. I manifestanti hanno definito la misura demagogica. La protesta si è svolta senza incidenti e si è conclusa con la dispersione del gruppo.