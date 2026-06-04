Circa cento persone si sono radunate davanti a Palazzo Vecchio per protestare contro la delibera che vieta i nuovi affitti brevi al di fuori dell'area Unesco. La votazione in Consiglio comunale è prevista dopo le 14. I manifestanti hanno definito la misura “demagogica”. La protesta si è concentrata sulla richiesta di mantenere la libertà di affitto breve anche nelle zone escluse dall’area Unesco.

Firenze, 4 giugno 2026 - Un centinaio di persone hanno manifestato oggi, sotto Palazzo Vecchio, contro la delibera sullo stop ai nuovi affitti brevi fuori dall'area Unesco, che si vota dopo le 14 in Consiglio comunale. Secondo Michele Ridolfo, vicepresidente Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, "la misura è demagogica. Firenze soffre di un grave problema di spopolamento. Ci sono sempre più case vuote che aumentano. Si dà la colpa agli affitti brevi ma gli affitti brevi non sono la causa ma l'effetto di questo". Sui grandi gruppi imprenditoriali che fanno business con gli affitti brevi "dobbiamo combattere con la demagogia e le opinioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manifestazione contro lo stop agli affitti brevi. Presidio sotto Palazzo Vecchio: “Misura demagogica”

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