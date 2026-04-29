Secondo le stime della Fondazione Gimbe, tra il 2027 e il 2029 si prevede un deficit di circa 30,6 miliardi nel settore sanitario. La cifra rappresenta una previsione di mancanza di risorse necessarie per garantire le cure essenziali durante quel periodo. La notizia è stata resa pubblica attraverso una relazione ufficiale, che evidenzia le difficoltà finanziarie che potrebbero interessare il sistema sanitario nazionale nei prossimi anni.

? Cosa sapere La Fondazione Gimbe prevede un buco di 30,6 miliardi per la sanità nel triennio 2027-2029.. Il deficit regionale rischia tagli ai servizi o aumenti fiscali per coprire i costi.. Il divario tra le risorse stanziate e la spesa necessaria per garantire le cure essenziali raggiungerà i 30,6 miliardi di euro nel triennio 2027-2029, secondo le analisi della Fondazione Gimbe che mettono in luce una gestione della sanità lontana dalle reali necessità del Paese. Seduti al tavolino del bar, mentre fuori la città si sveglia lentamente, ci si ritrova a parlare di cose che toccano la pelle di tutti: la salute. Non è solo una questione di numeri chiusi in un ufficio ministeriale, ma di quanto resterà aperto il portone dell’ospedale sotto casa o quanto peseranno le tasse sulle tasche di chi deve curarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in pericolo: buco di 30 miliardi per le cure essenziali

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