Sulla terra rossa di Parigi, il tedesco Zverev affronta il giovane spagnolo Jodar nel match di secondo turno a Roland Garros 2026. Zverev, testa di serie, cerca di mantenere il passo contro il promettente avversario che ha già impressionato nel torneo. La partita è in corso, con scambi intensi e punti decisivi che si susseguono sotto il caldo sole parigino. La partita prosegue senza interruzioni, con entrambi i giocatori determinati a conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Rafael JODAR per definire il primo semifinalista della parte bassa di tabellone maschile! Sfida che si annuncia epica tra il nuovo favorito del torneo dopo che Jannik Sinner è stato eliminato e il predestinato iberico che ha vinto una battaglia dopo l’altra per issarsi già nei quarti di finale alla prima apparizione sulla terra parigina. Si gioca per affrontare in semifinale il vincente del match tra Joao Fonseca e Jakub Mensik. Insomma, il tedesco... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il favorito tedesco trova il nuovo fenomeno spagnolo

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Rafael Jodar vs Alexander Zverev | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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Il possibile percorso di #Sinner al Roland Garros R1: Tabur (WC) R2: Fearnley/J.M.Cerundolo R3: Moutet /Landaluce R4: Darderi/Rinderknech/ QF: Shelton/Bublik/Tiafoe SF: FAA/Medvedev/ Vacherot F: Zverev/Djokovic/Jodar Forza x.com

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