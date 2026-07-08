Tennis Wimbledon | Cobolli fuori Fery in semifinale da wild-card

Arthur Fery ha battuto Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon, con un punteggio di 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Con questa vittoria, il tennista britannico si è qualificato per le semifinali del torneo, giocando in casa.

Arthur Fery supera Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon con il punteggio finale di 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Il tennista britannico conquista così un posto in semifinale sul campo di casa. Che peccato per Flavio Cobolli. Passa Fery in tre set. La partita comincia con grande intensità da parte di entrambi i tennisti sul campo da gioco. Nel corso del primo parziale i due tennisti conservano i rispettivi turni di battuta fino sul punteggio di 4-4, quando l’azzurro commette errori gratuiti e concede il break decisivo per il 6-4 della frazione iniziale. Nel secondo set Cobolli reagisce subito trovando un break in apertura, ma Fery recupera immediatamente lo svantaggio impattando sul 2-2. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Cobolli viene eliminato da Swiatek

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