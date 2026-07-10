LIVE Zverev-Fery Wimbledon 2026 in DIRETTA | si avvicina l’inizio della prima semifinale

Il tedesco, numero 3 del mondo, si sta preparando per la prima semifinale di Wimbledon, in attesa dell'inizio del match contro Fery. La partita è prevista come secondo incontro, con inizio alle 14.30. L’obiettivo del tennista è raggiungere la sua prima finale sui prati dell'All England Club. La sfida si svolge in un’atmosfera di attesa, con i giocatori pronti a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 14.13 Il tedesco, numero 3 del mondo, va a caccia del prima finale in carriera sui prati dell’All England Club. 14.10 Tra circa 20? Alexander Zverev e Arthur Fery scenderanno in campo per la prima semifinale di Wimbledon 2026. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery, valido per la prima semifinale di Wimbledon. Il classe ’97 teutonico, fresco vincitore del Roland Garros, proverà a regalarsi un’altra finale Slam, in un torneo dove è stato capace di alzare il livello partita dopo partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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