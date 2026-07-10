Alle 14.30 si gioca la prima semifinale di Wimbledon tra un tennista italiano e il vincitore del Roland Garros. L'italiano ha eliminato il suo avversario ai quarti di finale, mentre il tennista tedesco ha battuto Cobolli nello stesso turno. La partita si svolge sul campo principale del torneo, con entrambe le giocatrici che cercano di avanzare in finale. La sfida è tra un rappresentante locale e uno dei favoriti della competizione.

Dopo avere superato Cobolli ai quarti, l'idolo di casa tenta un'altra impresa contro il vincitore del Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Wimbledon, alle 14.30 la prima semifinale: Fery sfida Zverev

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A cosa fare ATTENZIONE nella semifinale tra DJOKOVIC e SINNER e in quella tra FERY e ZVEREV

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