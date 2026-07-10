LIVE Zverev-Fery Wimbledon 2026 in DIRETTA | giocatori in campo per il riscaldamento

A Wimbledon 2026, i giocatori sono in campo per il riscaldamento prima delle partite. La diretta aggiorna anche su Sinner-Djokovic, secondo match in programma dalle 14.30. Attualmente, nel primo match, il tennista tedesco ha vinto il suo servizio con una seconda. La partita tra Zverev e Fery è in corso, con i giocatori pronti a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 15-0 Servizio vincente con la seconda del teutonico. 14.40 Si parte con Alexander Zverev al servizio! 14.39 Arthur Fery ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 14.37 C’è qualche nuvola sul cielo di Londra. Ricordiamo che il Campo Centrale è dotato di tetto removibile in caso di pioggia o oscurità. 14.34 I due giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo. 14.31 La Germania, invece, non aveva un giocatore in semifinale dal 2009, quando Tommy Haas fu sconfitto da Roger Federer. 14.28 Da dieci anni un britannico non raggiungeva le semifinali a Wimbledon, quando Andy Murray vinse il titolo nel 2016. 🔗 Leggi su Oasport.it

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