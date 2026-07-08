LIVE Cobolli-Fery Wimbledon 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento

I tennisti sono in campo per il riscaldamento prima di Wimbledon 2026. La scorsa stagione, davanti a Cobolli ai quarti di finale c’era Djokovic, quest’anno c’è Fery. Non sono stati forniti dettagli sulle partite o sui risultati. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 La scorsa stagione davanti a Cobolli ai quarti di finale c’era Djokovic, oggi Fery: le possibilità di passaggio del turno e di accesso alle semifinali di Wimbledon oggi sono decisamente più alte, inutile nascondersi, anche se allo stesso tempo bisogna fare davvero attenzione ad un giocatore da definire in missione e che sta vivendo il momento più importante della sua carriera. 16.08 Ci siamo, i tennisti sono in campo per il riscaldamento. 16.05 Cobolli e Fery sono in attesa nella hall che precede il Campo Centrale, pronti a fare il loro ingresso. 16.03 Termina anche il match tra Noskova e Mertens con la prima che vola in semifinale, tra pochi minuti scenderanno in campo anche Zverev e Fritz: avremo i due quarti di finale della parte bassa del tabellone praticamente in contemporanea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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