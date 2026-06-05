Alle 14.28, i tennisti sono scesi in campo per completare il riscaldamento in vista della partita di Roland Garros 2026. Le caratteristiche di Zverev, noto per il servizio potente e il rovescio preciso, sono state evidenziate durante le prime fasi di preparazione. Mensik, avversario di Zverev, si sta preparando in silenzio mentre i giocatori continuano a scaldarsi prima dell'inizio ufficiale del match. La partita si svolge sulla terra battuta parigina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Le caratteristiche di Zverev sono ben note al grande pubblico: servizio micidiale e rovescio fuori dal comune sono i suoi punti di forza. Come quasi sempre accade il tedesco dovrà invece difendersi sul lato del dritto, fondamentale che troppo spesso lo ha messo in difficoltà anche con avversari meno quotati. 14.28 Nonostante la giovane età, Mensik è uno dei tennisti più completi sul circuito. La crescita degli ultimi mesi, in particolar modo la sorprendente capacità di giocare anche sulla terra rossa, sta consacrando il talento ceco ai massimi livelli del tennis mondiale. 14.25 Un solo precedente ufficiali tra i due, peraltro abbastanza recente, vinto 2-1 dal numero 3 del mondo al terzo turno del torneo su terra rossa di Madrid (6-4 6-7 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per ultimare il riscaldamento

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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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