LIVE Zverev-Fery 7-6 4-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | doppio break di vantaggio per il teutonico nel secondo set

Notizia in breve

Nel secondo set, il tennista tedesco ha ottenuto un doppio break di vantaggio, portandosi sul 4-1. Durante il match, ha commesso un doppio fallo, ma ha poi risposto con un servizio vincente. La partita è in corso con il punteggio di 7-6, 4-1. Sul fronte degli altri incontri, si attende il secondo match tra Sinner e Djokovic, previsto dalle 14.30.