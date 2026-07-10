LIVE Zverev-Fery 7-6 4-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | doppio break di vantaggio per il teutonico nel secondo set
Nel secondo set, il tennista tedesco ha ottenuto un doppio break di vantaggio, portandosi sul 4-1. Durante il match, ha commesso un doppio fallo, ma ha poi risposto con un servizio vincente. La partita è in corso con il punteggio di 7-6, 4-1. Sul fronte degli altri incontri, si attende il secondo match tra Sinner e Djokovic, previsto dalle 14.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 30-15 Doppio fallo di Zverev. 30-0 Servizio vincente del tedesco. 15-0 Lob di rovescio vincente di Zverev. 4-1 Vola via il dritto di Fery: doppio break di vantaggio per il numero 3 del mondo. 30-40 In rete la risposta di dritto del tedesco. 15-40 Passa con il recupero di dritto in avanzamento Zverev. 15-30 Lungo il dritto di Fery. 15-15 Chiude con la volée di dritto il britannico. 0-15 Fery si piazza a rete ma tocca il passante di dritto di Zverev, che sarebbe finito lungo. 3-1 Frustata con il dritto lungolinea vincente di Zverev. 40-0 Non passa il recupero in avanzamento con lo slice di rovescio di Fery. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview
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LA DIRETTA - Live Fery-Zverev, la prima semifinale di Wimbledon facebook
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