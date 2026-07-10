LIVE Zverev-Fery 7-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il tedesco domina il tie-break e conquista il primo set
Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Fery al torneo di Wimbledon 2026. Dopo un tie-break, il tedesco si è imposto 7-6 in 54 minuti. La partita prosegue con il secondo set, mentre alle 14.30 si gioca il match tra Sinner e Djokovic. La diretta è aggiornata in tempo reale, con il punteggio attuale di 7-0 in risposta di dritto del numero 3 del mondo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 7-0 Passa con la risposta di dritto il numero 3 del mondo: Alexander Zverev conquista il primo set per 7-6 in 54?. 6-0 Spinge con il dritto Zverev e finisce lungo il recupero con lo slice di rovescio del britannico: si va al cambio campo con sei set point per il tedesco. 5-0 Servizio vincente del teutonico. 4-0 Servizio e chiusura con la volée di dritto per Zverev. 3-0 Largo il dritto di Fery: doppio mini break per Zverev. 2-0 Doppio fallo del britannico. 1-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente del tedesco. 6-6 Stecca la risposta di dritto il tedesco: si va al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ULTIM'ORA TENNIS Il n. 1 del mondo scenderà in campo contro il serbo nel secondo incontro sul Centrale, domani 10 luglio. Apriranno il programma Zverev e Fery Guarda le semifinali di Wimbledon su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #SkyTen x.com
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