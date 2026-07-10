LIVE Zverev-Fery 7-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il tedesco domina il tie-break e conquista il primo set

Notizia in breve

Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Fery al torneo di Wimbledon 2026. Dopo un tie-break, il tedesco si è imposto 7-6 in 54 minuti. La partita prosegue con il secondo set, mentre alle 14.30 si gioca il match tra Sinner e Djokovic. La diretta è aggiornata in tempo reale, con il punteggio attuale di 7-0 in risposta di dritto del numero 3 del mondo.