LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break per il tedesco anche nel terzo set

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel terzo set, il tedesco ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 3-2. Durante il match a Wimbledon 2026, Fery ha messo a segno un ace e ha avuto un punto di vantaggio, con il punteggio a 15-40. Un errore di dritto del britannico ha portato il punteggio a 0-40, dopo una buona risposta di rovescio di Fery.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 15-40 Ace di Fery. 0-40 Largo il dritto del britannico dopo l’ottima risposta di rovescio di Fery. 0-30 Lungo l’attacco con il dritto in avanzamento di Fery, che sembra oramai essere sfiduciato. 0-15 Dritto incrociato vincente di Zverev, che ora sta letteralmente dominando. 4-2 Servizio e dritto vincente per il numero 3 del mondo. 40-0 Spinge Zverev con il dritto e non passa il recupero del britannico. 30-0 Largo il recupero con lo slice di rovescio di Fery. 15-0 Servizio e volée di rovescio vincente del tedesco. 3-2 Zverev chiude con una frustata di dritto dove il britannico non può arrivare, break anche nel terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

live zverev fery 7 6 6 2 3 2 wimbledon 2026 in diretta arriva il break per il tedesco anche nel terzo set
© Oasport.it - LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, 3-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: arriva il break per il tedesco anche nel terzo set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ZVEREV vs FERY • Wimbledon 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong

Video ZVEREV vs FERY • Wimbledon 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong

Notizie e thread social correlati

LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: ancora nessun break nel terzo setNel terzo set del match di Wimbledon 2026 tra Zverev e Fery, il punteggio è di 1-2 con Zverev in servizio.

Leggi anche: LIVE Zverev-Fery 7-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco domina il tie-break e conquista il primo set

Temi più discussi: Magico Fery: batte Dimitrov e va ai quarti; Fery Tale, la favola della wild card a Wimbledon continua; LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito contro la wild-card britannica; Diretta Arthur Fery - Alexander Zverev - Men Single - Wimbledon 2026.

zverev fery live zverev fery 7Fery-Zverev 6-7, 2-6, 2-4: il tedesco vince anche il secondo set. A seguire Sinner-DjokovicTutto pronto per la prima semifinale di Wimbledon. A partire dalle 14.30, il tedesco Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Fery si affronteranno sul Centre Court. ilmessaggero.it

zverev fery live zverev fery 7LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco vince agevolmente il secondo set e si avvicina alla finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web