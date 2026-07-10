LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break per il tedesco anche nel terzo set
Nel terzo set, il tedesco ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 3-2. Durante il match a Wimbledon 2026, Fery ha messo a segno un ace e ha avuto un punto di vantaggio, con il punteggio a 15-40. Un errore di dritto del britannico ha portato il punteggio a 0-40, dopo una buona risposta di rovescio di Fery.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 15-40 Ace di Fery. 0-40 Largo il dritto del britannico dopo l’ottima risposta di rovescio di Fery. 0-30 Lungo l’attacco con il dritto in avanzamento di Fery, che sembra oramai essere sfiduciato. 0-15 Dritto incrociato vincente di Zverev, che ora sta letteralmente dominando. 4-2 Servizio e dritto vincente per il numero 3 del mondo. 40-0 Spinge Zverev con il dritto e non passa il recupero del britannico. 30-0 Largo il recupero con lo slice di rovescio di Fery. 15-0 Servizio e volée di rovescio vincente del tedesco. 3-2 Zverev chiude con una frustata di dritto dove il britannico non può arrivare, break anche nel terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Secondo set dominato da Zverev, che strappa due volte il servizio a Fery e chiude il parziale 6-2. La sua prima finale a Wimbledon non è mai stata così vicina. x.com
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Fery-Zverev 6-7, 2-6, 2-4: il tedesco vince anche il secondo set. A seguire Sinner-DjokovicTutto pronto per la prima semifinale di Wimbledon. A partire dalle 14.30, il tedesco Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Fery si affronteranno sul Centre Court. ilmessaggero.it
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