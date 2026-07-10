LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break per il tedesco anche nel terzo set

Notizia in breve

Nel terzo set, il tedesco ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 3-2. Durante il match a Wimbledon 2026, Fery ha messo a segno un ace e ha avuto un punto di vantaggio, con il punteggio a 15-40. Un errore di dritto del britannico ha portato il punteggio a 0-40, dopo una buona risposta di rovescio di Fery.