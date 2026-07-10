LIVE Zverev-Fery 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si decide al tie-break il primo set

Il primo set tra Zverev e Fery si decide al tie-break, con il punteggio di 6-6. Zverev ha vinto il quarto game con una volée di dritto, portandosi sul 4-0 nel secondo match tra Sinner e Djokovic, in programma dalle 14.30. La partita tra Zverev e Fery prosegue con il set ancora in parità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 4-0 Servizio e chiusura con la volée di dritto per Zverev. 3-0 Largo il dritto di Fery: doppio mini break per Zverev. 2-0 Doppio fallo del britannico. 1-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente del tedesco. 6-6 Stecca la risposta di dritto il tedesco: si va al tie-break. 40-30 Stecca con il dritto Fery. 40-15 Zverev affossa in rete il dritto. 30-15 Fery chiama Zverev a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 In rete la risposta di dritto di Zverev. 0-15 Stecca il dritto Fery. 6-5 Servizio e dritto vincente per il tedesco. 40-0 Ancora un ace per Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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