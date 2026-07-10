LIVE Zverev-Fery 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si decide al tie-break il primo set

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il primo set tra Zverev e Fery si decide al tie-break, con il punteggio di 6-6. Zverev ha vinto il quarto game con una volée di dritto, portandosi sul 4-0 nel secondo match tra Sinner e Djokovic, in programma dalle 14.30. La partita tra Zverev e Fery prosegue con il set ancora in parità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 4-0 Servizio e chiusura con la volée di dritto per Zverev. 3-0 Largo il dritto di Fery: doppio mini break per Zverev. 2-0 Doppio fallo del britannico. 1-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente del tedesco. 6-6 Stecca la risposta di dritto il tedesco: si va al tie-break. 40-30 Stecca con il dritto Fery. 40-15 Zverev affossa in rete il dritto. 30-15 Fery chiama Zverev a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 In rete la risposta di dritto di Zverev. 0-15 Stecca il dritto Fery. 6-5 Servizio e dritto vincente per il tedesco. 40-0 Ancora un ace per Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

live zverev fery 6 6 wimbledon 2026 in diretta si decide al tie break il primo set
© Oasport.it - LIVE Zverev-Fery 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si decide al tie-break il primo set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

Video Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

LIVE Serena Williams-Joint 3-6, 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si decide al tie-break il secondo setNel match di Wimbledon 2026 tra Serena Williams e Joint, il secondo set è arrivato al tie-break dopo aver terminato 6-6.

LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 3-6 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA: il set si decide al tie-breakIl set tra Errani/Vavassori e Hunter/Polmans si è concluso con un punteggio di 6-6, portando la partita al tie-break.

Temi più discussi: Magico Fery: batte Dimitrov e va ai quarti; LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito contro la wild-card britannica; Fery Tale, la favola della wild card a Wimbledon continua; RECAP Day 10: Zverev schianta Fritz, Noskova raggiunge Kostyuk.

zverev fery live zverev fery 6Fery-Zverev 4-5, controbreak dell'inglese: la diretta della semifinale di Wimbledon. Dove vederla (tv e streaming) e precedentiTutto pronto per la prima semifinale di Wimbledon. A partire dalle 14.30, il tedesco Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Fery si affronteranno sul Centre Court. ilmessaggero.it

zverev fery live zverev fery 6Zverev-Fery diretta Wimbledon: segui la prima semifinale. Tennis oggi LIVEIl tedesco e il britannico a caccia del pass per la finale sull'erba dello Slam londinese, poi toccherà a Sinner contro Djokovic: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web