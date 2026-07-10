LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il britannico tiene il servizio in apertura di terzo set

Notizia in breve

Nel terzo set tra Zverev e Fery a Wimbledon 2026, il britannico ha mantenuto il servizio all'inizio del parziale, portandosi sul 15-0 grazie a un servizio vincente. Prima di questo, Zverev aveva vinto il primo set 7-6 e il secondo 6-2. Al momento, il punteggio vede Fery in vantaggio 1-0 nel terzo set. La partita prosegue con Zverev che ha messo a segno un diritto vincente.