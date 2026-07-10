LIVE Zverev-Fery 7-6 6-2 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il britannico tiene il servizio in apertura di terzo set
Nel terzo set tra Zverev e Fery a Wimbledon 2026, il britannico ha mantenuto il servizio all'inizio del parziale, portandosi sul 15-0 grazie a un servizio vincente. Prima di questo, Zverev aveva vinto il primo set 7-6 e il secondo 6-2. Al momento, il punteggio vede Fery in vantaggio 1-0 nel terzo set. La partita prosegue con Zverev che ha messo a segno un diritto vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 30-0 Dritto vincente di Zverev. 15-0 Servizio vincente del teutonico. 0-1 Servizio vincente del britannico. 40-30 Lungo il rovescio di Fery. 40-15 Servizio vincente del numero 114 del mondo. 30-15 Volée di dritto vincente di Fery. 15-15 In rete il rovescio di Fery. 15-0 Servizio vincente del britannico. 16.18 Si riparte con Fery al servizio! 16.14 Secondo parziale dominato dal classe ’97 di Amburgo, che ha piazzato due break, senza prendersi particolari rischi sui propri turni di battuta. Balzano agli occhi i 12 vincenti del tedesco, con 9 gratuiti, mentre Fery ha realizzato solo 3 vincenti, contornati da 9 errori non forzati. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Secondo set dominato da Zverev, che strappa due volte il servizio a Fery e chiude il parziale 6-2. La sua prima finale a Wimbledon non è mai stata così vicina. x.com
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