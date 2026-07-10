LIVE Zverev-Fery 7-6 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il britannico tiene il servizio in apertura di secondo set

Notizia in breve

Sulla partita di Wimbledon 2026 tra Zverev e Fery, il britannico ha mantenuto il servizio nel primo game del secondo set, portandosi sul 7-6, 1-0. Nel secondo set, Zverev ha commesso un errore con il rovescio lungo, mentre Fery ha iniziato con una volée di dritto in corridoio. La partita prosegue con il tedesco che cerca di risalire dopo aver perso il primo set. Contestualmente, si svolge anche il match tra Sinner e Djokovic, con il punteggio ancora in corso.