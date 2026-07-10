LIVE Zverev-Fery 7-6 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il britannico tiene il servizio in apertura di secondo set
Sulla partita di Wimbledon 2026 tra Zverev e Fery, il britannico ha mantenuto il servizio nel primo game del secondo set, portandosi sul 7-6, 1-0. Nel secondo set, Zverev ha commesso un errore con il rovescio lungo, mentre Fery ha iniziato con una volée di dritto in corridoio. La partita prosegue con il tedesco che cerca di risalire dopo aver perso il primo set. Contestualmente, si svolge anche il match tra Sinner e Djokovic, con il punteggio ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 0-15 In corridoio la volée di dritto del tedesco. 0-1 Lungo il rovescio di Zverev. A-40 Attacca bene con il rovescio incrociato il britannico. 40-40 Si spegne in rete il dritto lungolinea di Fery. 40-30 Servizio vincente del britannico. 30-30 In corridoio il dritto di Fery. 30-15 Vola via il rovescio di Zverev. 15-15 Lungo il dritto del tedesco. 0-15 Dritto vincente di Zverev. 15.36 Si riparte con Fery al servizio! 15.35 Primo set equilibrato con un break per parte, ma nel tie-break il tedesco ha giocato in maniera perfetta, mentre il britannico ha pagato un po’ di tensione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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