LIVE Cobolli-Fery 4-6 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce il secondo set con un break di vantaggio

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon 2026, l'italiano Cobolli ha vinto il primo set contro l'avversario con un punteggio di 6-4. Nel secondo set, Cobolli è avanti 2-1 con un break di vantaggio, ma ha commesso il secondo doppio fallo del match. La risposta dell’avversario è stata bloccata, mantenendo il punteggio a 30-15. Alla battuta, il padrone di casa ha perso lo scambio, interrompendo il gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Secondo doppio fallo del match per Cobolli. Ancora seconda. 30-15 Esce anche questa risposta stoppata del padrone di casa. 15-15 Errore in risposta di Fery che manda fuori il dritto. Seconda palla. 0-15 Grande risposta dell’inglese che chiude con il dritto vincente sulla riga. Seconda palla. 2-1 Smash vincente di Fery che resta nella scia di Cobolli nel secondo set. 40-15 L’azzurro cerca una complessa risposta di rovescio lungolinea, palla in corridoio. 30-15 Prima vincente del numero 114. 15-15 Accelera con il dritto lungolinea l’azzurro e scende a rete con la difesa inglese che non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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