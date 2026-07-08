LIVE Cobolli-Fery 4-6 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce il secondo set con un break di vantaggio

Notizia in breve

Durante il match di Wimbledon 2026, l'italiano Cobolli ha vinto il primo set contro l'avversario con un punteggio di 6-4. Nel secondo set, Cobolli è avanti 2-1 con un break di vantaggio, ma ha commesso il secondo doppio fallo del match. La risposta dell’avversario è stata bloccata, mantenendo il punteggio a 30-15. Alla battuta, il padrone di casa ha perso lo scambio, interrompendo il gioco.