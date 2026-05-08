LIVE Basiletti-Svitolina 1-6 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’ucraina tiene il servizio in apertura di secondo set

Nel match in corso sul campo principale del torneo WTA di Roma, la giocatrice ucraina ha mantenuto il servizio all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo con il punteggio di 6-1. All'apertura del secondo set, l’azzurra ha conquistato il primo punto con un dritto vincente, mentre poco dopo ha commesso un errore in rete. La partita è aggiornata in diretta, con le due atlete impegnate a contendere ogni punto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Comanda e chiude con il dritto Basiletti. 1-1 In rete il dritto di Svitolina, dopo un buon rovescio in spinta dell’azzurra. 40-30 Lungo il dritto di Basiletti. 40-15 Colpisce male di dritto la classe 2006 toscana. 40-0 Deliziosa volée di dritto dell’azzurra. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Svitolina. 15-0 Servizio vincente dell’azzurra. 1-0 Smorzata vincente dell’ucraina con il dritto. 40-0 Servizio vincente dell’ucraina. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Basiletti. 15-0 Dritto incrociato vincente dell’ucraina. 19.46 Inizia il secondo set con Svitolina al servizio. 19.45 Nonostante una Basiletti molto volenterosa e propositiva si è vista tutta la classe e l’esperienza dell’ucraina, che dopo i primi game ha alzato il livello, chiudendo con un parziale di cinque giochi a zero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’ucraina tiene il servizio in apertura di secondo set Notizie correlate LIVE Basiletti-Svitolina 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra cede subito il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa il rovescio dell’azzurra. Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik domina il primo set, a seguire in campo l’azzurra Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucraina; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Favola Basiletti, dalle pre-quali al secondo turno!. LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik facile in due set, ora tocca all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 19.00 Svitolina in questa stagione ha raggiunto le ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com