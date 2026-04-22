LIVE Cinà-Moller 4-6 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il danese tiene il servizio in apertura di secondo set

Al torneo ATP di Madrid, il match tra il giocatore danese e il suo avversario prosegue con il danese che mantiene il servizio all'inizio del secondo set. La partita si svolge sotto gli occhi degli spettatori in diretta, con aggiornamenti disponibili attraverso la piattaforma dedicata. Sono inoltre in programma altri incontri tra cui quelli di Berrettini contro Prizmic e Sonego contro Lajovic, con orari specifici indicati per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Chiude con il rovescio incrociato Moller. 1-1 Vola via la risposta di dritto di Moller. 40-0 Ottima combinazione servizio e dritto per l’azzurro. 30-0 Lungo il rovescio di Moller. 15-0 Buona manovra di Cinà con conseguente errore di Moller in recupero. 0-1 Larga la risposta con il dritto incrociato di Cinà. 40-15 Lungo lo slice di rovescio di Cinà. 30-15 Doppio fallo per Moller. 30-o Rovescio vincente di Moller. 15-0 Stecca con il dritto Cinà. 17.27 Moller al servizio nel primo game del secondo set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-6, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il danese tiene il servizio in apertura di secondo set Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid x.com