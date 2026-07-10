LIVE Zverev-Fery 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | avvio di match molto equilibrato

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match tra Zverev e Fery a Wimbledon 2026, il punteggio è di 2-1 in favore di Zverev. L'inizio del confronto è stato molto equilibrato. Nel corso del gioco, Zverev ha commesso un errore con la volée, permettendo a Fery di vincere il punto con un dritto. Il tedesco non è riuscito a difendersi con la volée di rovescio, e Fery ha approfittato della situazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 15-30 Attacca male Zverev con la volée e Fery passa con il dritto, dopo che il tedesco non riesce a difendersi con la volée di rovescio. 15-15 Servizio vincente del teutonico. 0-15 Non passa il rovescio incrociato di Zverev. 3-1 In rete l’attacco di rovescio di Fery. 15-40 Dritto lungolinea vincente del tedesco. 15-30 Risposta pesante con il dritto di Zverev, largo il recupero con il dritto del britannico. 15-15 In corridoio il dritto di Fery. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Zverev. 2-1 Rovescio incrociato vincente del teutonico. 40-15 Servizio vincente di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Zverev vs Fery 2026 Wimbledon Semifinal | Live Reaction & Watchalong

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