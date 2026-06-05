LIVE Zverev-Mensik 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio di match molto equilibrato ancora nessun break

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il punteggio è 3-4 nel terzo set tra Zverev e Mensik, con il match ancora equilibrato e nessun break segnato. Mensik ha tentato di mantenere Zverev sul lato del dritto, ma questa volta il tedesco ha evitato errori con il colpo considerato suo punto debole.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Mensik prova a tenere Zverev sul lato del dritto, ma stavolta il tedesco non fa errori con suo punto debole. Lo scambio si allunga ed è Mensik alla fine il primo a sbagliare mandando a rete il rovescio. 30-40 Prima ad uscire vincente di Zverev, se ne va la prima palla break per Mensik. 15-40 CHE NUMERO DI MENSIK! Zverev domina lo scambio e scende a rete cercando il vincente con una volée di rovescio. Mensik arriva però in scivolata sulla palla e trova il punto con un super passante di rovescio! 15-30 Che accelerazione di Mensik! Il ceco si sposta sul dritto e tira a tutto braccio in lungolinea! 15-15 Aggressivo in risposta Mensik con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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