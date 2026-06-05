LIVE Zverev-Mensik 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizio di match molto equilibrato ancora nessun break
Il punteggio è 3-4 nel terzo set tra Zverev e Mensik, con il match ancora equilibrato e nessun break segnato. Mensik ha tentato di mantenere Zverev sul lato del dritto, ma questa volta il tedesco ha evitato errori con il colpo considerato suo punto debole.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Mensik prova a tenere Zverev sul lato del dritto, ma stavolta il tedesco non fa errori con suo punto debole. Lo scambio si allunga ed è Mensik alla fine il primo a sbagliare mandando a rete il rovescio. 30-40 Prima ad uscire vincente di Zverev, se ne va la prima palla break per Mensik. 15-40 CHE NUMERO DI MENSIK! Zverev domina lo scambio e scende a rete cercando il vincente con una volée di rovescio. Mensik arriva però in scivolata sulla palla e trova il punto con un super passante di rovescio! 15-30 Che accelerazione di Mensik! Il ceco si sposta sul dritto e tira a tutto braccio in lungolinea! 15-15 Aggressivo in risposta Mensik con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats
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