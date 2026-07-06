LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 4-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri sconfitti al termine di un match molto equilibrato e di livello alto
Durante il match di doppio a Wimbledon 2026, le coppie si sono affrontate in un incontro molto equilibrato e di alto livello. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari dopo quattro set, con punteggi di 7-6, 4-6, 6-4, 6-4. Entrambe le coppie hanno subito solo due break complessivi, e gli azzurri hanno perso l’ultimo game, nonostante fossero in vantaggio 30-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Un match molto equilibrato giocato punto su punto da entrambe le coppie. Appena due break in tutta la partita con gli azzurri che possono rammaricarsi per l’ultimo game, perso quando erano 30-0 sopra. 4-6 Mektic chiude con una splendida risposta con il rovescio lungolinea: Nikola Mektic e Austin Krajicek battono Simone Bolelli e Andrea Vavassori con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4 in 2 ore e 25? di gioco. 30-40 In rete il dritto del bolognese: match point per KrajicekMektic. 30-30 Doppio fallo di Bolelli. 30-15 In rete la volée di rovescio del peimontese. 30-0 Schiaffo al volo di dritto vincente di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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Si ferma agli ottavi la corsa di Bolelli e Vavassori La coppa italiana cede il passo a Krajicek e Mektic in tre set (7-6 4-6 6-4). Per loro è comunque stato il miglior risultato di coppia nel torneo londinese. x.com
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