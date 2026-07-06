LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 4-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri sconfitti al termine di un match molto equilibrato e di livello alto

Notizia in breve

Durante il match di doppio a Wimbledon 2026, le coppie si sono affrontate in un incontro molto equilibrato e di alto livello. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari dopo quattro set, con punteggi di 7-6, 4-6, 6-4, 6-4. Entrambe le coppie hanno subito solo due break complessivi, e gli azzurri hanno perso l’ultimo game, nonostante fossero in vantaggio 30-0.