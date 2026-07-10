LIVE Tour de France | dalle 13.15 la 7ª tappa da Hagetmau a Bordeaux

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 13.15 è partita la settima tappa del Tour de France, da Hagetmau a Bordeaux. La frazione è pianeggiante e prevede uno sprint volante a Landiras, al km 120, per assegnare punti alla maglia verde. È presente anche un Gran premio della montagna di quarta categoria, alla Cote de Beguey, lunga 1200 metri con pendenza del 4,4%. La tappa si conclude a Bordeaux.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Frazione senza dislivelli, in cui a darsi battaglia saranno i velocisti: c’è lo sprint volante per i punti della maglia verde a Landiras, al km 120, e un Gran premio della montagna di quarta categoria, Cote de Beguey, 1200 metri al 4,4%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live tour de france dalle 1315 la 7170 tappa da hagetmau a bordeaux
© Gazzetta.it - LIVE Tour de France: dalle 13.15 la 7ª tappa da Hagetmau a Bordeaux
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 - Hagetmau to Bordeaux - Gameplay (PC UHD) [4K60FPS]

Video Tour de France 2026 - Hagetmau to Bordeaux - Gameplay (PC UHD) [4K60FPS]

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, la tappa di domani Hagetmau-Bordeaux: percorso, orari, tvLa settima tappa del Tour de France 2026 si svolgerà domani, da Hagetmau a Bordeaux, su un percorso di 175,1 chilometri.

Tour de France 2026, settima tappa per velocisti: percorso, orari e dove vedere Hagetmau-BordeauxVenerdì 10 luglio si corre la settima tappa del Tour de France 2026, da Hagetmau a Bordeaux.

Temi più discussi: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sesta Tappa; Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026, le squadre al via: tutti i team partecipanti alla Grande Boucle · Ciclismo su strada.

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.48 Del Toro invece sembra al gancio in questa fase. 16.47 ... oasport.it

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen domina la volata, Træen si veste di gialloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta frazione del ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web