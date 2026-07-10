LIVE Tour de France | dalle 13.15 la 7ª tappa da Hagetmau a Bordeaux
Alle 13.15 è partita la settima tappa del Tour de France, da Hagetmau a Bordeaux. La frazione è pianeggiante e prevede uno sprint volante a Landiras, al km 120, per assegnare punti alla maglia verde. È presente anche un Gran premio della montagna di quarta categoria, alla Cote de Beguey, lunga 1200 metri con pendenza del 4,4%. La tappa si conclude a Bordeaux.
Frazione senza dislivelli, in cui a darsi battaglia saranno i velocisti: c’è lo sprint volante per i punti della maglia verde a Landiras, al km 120, e un Gran premio della montagna di quarta categoria, Cote de Beguey, 1200 metri al 4,4%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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