LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veistroffer e Otruba all’attacco 130 km all’arrivo

A 130 chilometri dall’arrivo, Veistroffer e Otruba sono all’attacco, tentando di aumentare il loro vantaggio. Il gruppo principale segue a distanza senza riuscire a ridurre significativamente il gap. La corsa prosegue con i due corridori in fuga, mentre gli altri ciclisti cercano di reagire. La gara del Tour de France 2026 si mantiene movimentata in questa fase, con l’obiettivo di arrivare al traguardo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:26 Siamo a 130 chilometri dall’arrivo. Continua l’azione di Veistroffer ed Otruba, ma il gruppo non lascia decollare il loro vantaggio. 14:22 Digiuno meno gravoso in volata per la Soudal Quick-Step, con Merlier che nel 2025 ha portato a casa la nona tappa. 14:19 L’Alpecin – Premier Tech è a secco di vittorie allo sprint al Tour dalla sedicesima tappa dell’edizione 2024. In quell’occasione si impose Jasper Philipsen. 14:16 L’unico GPM di giornata sarà Côte de Béguey, salita di 1.2 km al 4.4% di pendenza media, con scollinamento a 37 km dal traguardo. 14:13 140 chilometri all’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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