LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veistroffer e Otruba all’attacco gruppo ad un minuto
Veistroffer e Otruba sono partiti all’attacco della settima tappa del Tour de France 2026, con il gruppo a circa un minuto di distanza. La corsa si sta svolgendo su un percorso di circa 150 chilometri, con i ciclisti ancora in movimento verso il traguardo. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano le ultime fasi della tappa. La corsa prosegue senza interruzioni, con i favoriti pronti a scattare negli ultimi chilometri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:13 150 chilometri all’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026. 14:10 Gruppo che controlla comodamente il distacco dai due fuggitivi. Frazione di trasferimento dopo la durissima tappa di ieri, ci si attende il più classico degli epiloghi allo sprint. 14:07 Altra giornata caldissima lungo le strade del Tour de France. Nonostante ciò ci sono centinaia di persone ad attendere il passaggio dei corridori nei centri abitati. 14:04 Alpecin – Premier Tech e Soudal Quick-Step a fare l’andatura in gruppo. Le formazioni belghe, vantano rispettivamente Philipsen e Merlier, due tra coloro che puntano alla vittoria odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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