LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veistroffer e Otruba all’attacco gruppo ad un minuto

Notizia in breve

Veistroffer e Otruba sono partiti all’attacco della settima tappa del Tour de France 2026, con il gruppo a circa un minuto di distanza. La corsa si sta svolgendo su un percorso di circa 150 chilometri, con i ciclisti ancora in movimento verso il traguardo. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano le ultime fasi della tappa. La corsa prosegue senza interruzioni, con i favoriti pronti a scattare negli ultimi chilometri.