LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza della settima frazione

La settima tappa del Tour de France 2026 sta per partire, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Al momento, la classifica generale mostra un calo di posizioni per il ciclista che ieri era in testa. La corsa prosegue con le squadre pronte a partire, mentre le condizioni meteorologiche sono stabili. Nessun incidente rilevato fino ad ora, e i tempi di percorrenza vengono monitorati continuamente. La frazione si svolgerà lungo un percorso pianeggiante, senza variazioni significative rispetto alle tappe precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.11 Torstein Traen (Uno-X Mobility), che ieri ha perso la maglia gialla ed è stato protagonista di una brutta caduta nella discesa dal Tourmalet, non prenderà il via quest’oggi a causa dei traumi subiti e delle fratture multiple alle costole, conseguenze dell’incidente in cui è incappato il classe ’95 norvegese. 13.08 Dopo la durissima frazione di ieri, con Col d’Aspin e Col du Tourmalet, il percorso odierno apre le porte per un arrivo in volata. 13.05 Tra circa 20? prenderà il via la settima tappa del Tour de France 2026. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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