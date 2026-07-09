LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina ai due battistrada in difficoltà Evenepoel

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il gruppo principale si è avvicinato ai due leader in testa alla corsa. Attualmente, la squadra in maglia gialla si trova a circa 12 secondi dai primi due, che sembrano in difficoltà, con uno dei due battistrada che fatica a mantenere il ritmo. La corsa prosegue con il gruppo che accelera per recuperare terreno e affrontare le ultime fasi della tappa. La classifica generale si sta definendo in queste fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:03 Il gruppo maglia gialla è ormai ad una dozzina di secondi dalla coppia di testa. 14.00 Mads Pedersen conquista lo sprint intermedio di Pouzac. 13.57 Remco Evenepoel si è staccato dal gruppo maglia gialla, intorno ai ’35” il suo distacco: pessimo segnale per il belga, che potrebbe faticare tantissimo su un percorso duro come quello odierno. 13.54 Ha abbandonato la corsa l’olandese Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team); non aveva preso il via, invece, il connazionale Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA). 13.51 L’accelerata del gruppo ha ridotto notevolmente il margine dei battistrada: il vantaggio di Pedersen e Campenaerts, ora, è di ’34”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 5 Preview: Finally A Sprint

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