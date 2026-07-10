LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto sarà sfida tra sprinter
A cinque chilometri dal traguardo, le squadre dei velocisti sono in tensione, con il gruppo ancora compatto. La tappa del Tour de France 2026 continua con una sfida tra gli sprinter, senza variazioni significative nella posizione dei corridori. La classifica generale resta invariata, mentre le squadre si preparano all’ultimo sforzo. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni di rilievo fino a questo momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17:03 5 chilometri all’arrivo, sale la tensione tra le squadre dei velocisti. 17:00 Rettilineo d’arrivo lungo ben 3800 metri. Volata dunque non tortuosa, ma bisognerà calcolare perfettamente i tempi dello sprint. 16:58 Gruppo allungatissimo con Marco Frigo che ricuce il buco su coloro che avevano provato ad allungare. 16:57 10 chilometri all’arrivo! 16:57 Ed infatti arrivano gli attacchi con la Uno-X-Mobility che cerca di lanciare Abrahamsen. 16:56 Ritmo che è improvvisamente calato. Andatura sorprendentemente sonnolenta del gruppo in vista degli ultimi 10000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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