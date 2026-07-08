CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.32 Ripreso Baptiste Veistroffer! Il francese si è rialzato dopo 144km di fuga. 17.31 15 km all’arrivo! Veistroffer mantiene 10? di vantaggio. 17.29 E’ stato ripreso il terzetto di contrattaccanti che aveva provato a sorprendere il gruppo. Asgreen, Paret-Peintre e Wright sono stati riassorbiti nel plotone principale. 17.28 Si stacca il velocista della Tudor Arvin De Kleijd. La squadra svizzera potrebbe puntare ora sull’azzurro Trentin. 17.27 Reagisce il gruppo! E’ soprattuto l’Alpecin Premier-Tech a lavorare per ricucire sugli attaccanti. Il loro ritardo da Veistroffer è inferiore ai 20?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto! Si va verso la volatona

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