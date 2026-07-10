LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini in avanscoperta a 110 km dall’arrivo

Notizia in breve

Due ciclisti stanno guidando in fuga a circa 110 chilometri dall’arrivo durante la tappa del Tour de France 2026. Il gruppo principale segue a distanza, con l’andatura regolata dagli uomini delle squadre Soudal Quick-Step e Alpecin – Premier Tech. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori in testa cercano di mantenere il vantaggio. La corsa prosegue con i favoriti ancora in corsa per la vittoria di tappa e la leadership complessiva.