LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini in avanscoperta a 110 km dall’arrivo
Due ciclisti stanno guidando in fuga a circa 110 chilometri dall’arrivo durante la tappa del Tour de France 2026. Il gruppo principale segue a distanza, con l’andatura regolata dagli uomini delle squadre Soudal Quick-Step e Alpecin – Premier Tech. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori in testa cercano di mantenere il vantaggio. La corsa prosegue con i favoriti ancora in corsa per la vittoria di tappa e la leadership complessiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:58 Andatura del gruppo sempre dettata dagli uomini Soudal Quick-Step ed Alpecin – Premier Tech. Non si vedono le maglie giallonere del Team Visma – Lease a Bike di Olav Kooij, vincitore dell’unica tappa risolta allo sprint di questa prima parte di Tour. 14:55 Profilo altimetrico e planimetrico decisamente semplice per questa settima tappa. Ampi rettilinei e dislivello quasi nullo fino al traguardo. 14:51 L’impressione è che gli sprinter vogliano giocarsi anche la volata del traguardo volante. Soltanto un minuto di ritardo per il gruppo maglia gialla. 14:48 60 chilometri invece ci separano dallo sprint intermedio di Landiras. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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