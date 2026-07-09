LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini al comando a 100 km dall’arrivo

A 100 km dall’arrivo della sesta tappa del Tour de France 2026, due uomini sono in testa alla corsa. La gara è in corso e la classifica generale si sta delineando in questa fase. Gli atleti stanno percorrendo il percorso con un vantaggio rispetto al gruppo principale. La corsa continua con gli ultimi chilometri da affrontare prima del traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:36 100 chilometri all’arrivo della sesta tappa del Tour de France 2026. 14:33 Corridori che attraversano uno dei rari tratti pianeggianti nella marcia di avvicinamento verso Col d’Aspin. 14:30 Gruppo che tuttavia non lascia spazio ai due attaccanti, con il vantaggio che non supera i 15 secondi. 14:27 Si è formato il cosiddetto “gruppetto” dei velocisti. Tanta fatica quest’oggi per gli sprinter, che domani avranno però una nuova chance. 14:24 O’Connor transita in prima posizione aggiudicandosi il GPM di Côte de Mauvezin, terza categoria. 14:21 Una decina di secondi di margine per Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) e Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 5 Preview: Finally A Sprint

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