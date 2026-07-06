LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 10 km dalla fine Si decide tutto sullo strappo di Les Angles!

Notizia in breve

A 10 chilometri dalla fine della tappa, il gruppo si mantiene compatto in vista dello strappo di Les Angles. Poco prima delle 17, il francese Alex Baudin è stato ripreso dal gruppo e ha deciso di arrendersi al ritorno dei favoriti. La corsa si avvicina al traguardo, con i corridori pronti a scattare sulla salita decisiva. La classifica generale si mantiene stabile, mentre gli atleti si preparano all’ultimo sforzo.