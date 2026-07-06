LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 10 km dalla fine Si decide tutto sullo strappo di Les Angles!
A 10 chilometri dalla fine della tappa, il gruppo si mantiene compatto in vista dello strappo di Les Angles. Poco prima delle 17, il francese Alex Baudin è stato ripreso dal gruppo e ha deciso di arrendersi al ritorno dei favoriti. La corsa si avvicina al traguardo, con i corridori pronti a scattare sulla salita decisiva. La classifica generale si mantiene stabile, mentre gli atleti si preparano all’ultimo sforzo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.01 10 km alla conclusione! 17.00 Ripreso Alex Baudin. Il francese si arrende al ritorno del gruppo. Lo scalatore della EF vincerà quasi sicuramente il pettorale rosso per il “più combattivo di giornata”, inoltre indosserà domani la maglia a pois. 16.59 Molto probabilmente la tappa si deciderà sullo strappo finale di Les Angles, 1700 metri con una pendenza media del 6,7%. Un finale simile a quello di ieri, al termine però di una tappa molto più dura. 16.57 E’ cominciato il Col de la Quillanes. Una breve ascesa poco più lunga di 3 km che non è classificata come GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it
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