LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 20 km allo sprint intermedio di Cupra Marittima
Oggi, durante la corsa del Giro d’Italia 2026, si svolge una tappa che attraversa la costa adriatica, con un tratto di circa 20 km che raggiunge uno sprint intermedio a Cupra Marittima. La gara procede verso Fermo, dove mancano circa 85 km all’arrivo. La classifica generale mostra una situazione di concentrazione tra i principali favoriti, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa. La diretta fornisce aggiornamenti continui sull’andamento della corsa e sulle posizioni in classifica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:59 85 chilometri all’arrivo di Fermo. Gruppo sempre compatto con gli scatti che continuano senza sosta. 14:56 Il vento contrario scoraggia ora i tentativi di fuga. Affiora inoltre la stanchezza dopo aver percorso i primi 70 km a ritmi folli. 14:53 90 chilometri all’arrivo. Altri 30 km di pianura prima del transito a Cupra Marittima, sede dello sprint intermedio. 14:50 Corsa giunta nell’abitato di Giulianova. Siamo sempre nel tratto costiero che costeggia il Mar Adriatico. 14:47 Strada che inizia ad essere bagnata. Una perturbazione anticipa il percorso dell’ottava frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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