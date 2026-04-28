Al torneo di Madrid, l'italiano ha vinto il primo set 6-2 e il secondo 7-5 contro il suo avversario, avanzando nel torneo. Ora attende il prossimo avversario, Jodar. La partita tra Musetti e Lehecka si svolge alle 11, mentre Cobolli sfida Medvedev alle 19. Gli incontri sono trasmessi in diretta e aggiornati regolarmente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 12.46 Sinner: “ Mi ero allenato con Norrie prima di Montecarlo. Ho giocato bene i momenti importanti. E’ difficile su questa superficie trovare le giuste risposte. Sono contento di essere ai quarti, questo è un torneo che gioco solo per la quarta volta. Non mi importa tanto a che ora debba svegliarmi e giocare. Chiaramente dobbiamo apportare delle modifiche in base al programma. Però due match dopo le 20.00 è troppo tardi, perché si rischia di finire dopo mezzanotte “. 12.45 Sinner tornerà in campo per i quarti di finale già domani.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 6-2, 7-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro avanza col minimo sforzo e attende Jodar

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