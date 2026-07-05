LIVE Sinner-Mochizuki Wimbledon 2026 in DIRETTA | in corso Safiullin-Djokovic poi Sabalenka-Osaka

Al momento, sul campo centrale di Londra, si stanno disputando le partite di Sinner contro Mochizuki e Safiullin contro Djokovic. È in corso la sfida tra Safiullin e Djokovic, mentre più tardi si giocherà Sabalenka contro Osaka. Il coprifuoco ha portato a una possibile sospensione del match tra Sinner e Mochizuki, dopo che il primo set si era concluso con un punteggio ancora in bilico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 15:45 Dopo un primo set nel quale si è trovato sotto 5-2 e con due set point da annullare, Novak Djokovic riesce a vincere il tie-break per 8-6 contro il russo Roman Safiullin in quello che è il primo dei match che si succederà sul Centre Court quest’oggi. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il qualificato nipponico Shintaro Mochizuki, valido per il quarto turno del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il giapponese sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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