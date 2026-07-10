Sinner ha vinto il primo set contro Djokovic in 40 minuti, con un punteggio di 6-4. Durante il game, Djokovic ha commesso un errore in rete con un diritto incrociato, mentre Sinner ha concluso con un passante di diritto incrociato. Il match prosegue con il secondo set in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Servizio al centro, diritto incrociato e passante di diritto incrociato in rete di Djokovic. Sinner si aggiudica il primo set in 40 minuti. Let sulla prima. 40-30 Formidabile rovescio lungolinea di Djokovic su cui Sinner non può nulla. Seconda di servizio. 40-15 Servizio e schiaffo al volo di Sinner. Palla non colpita benissimo, ma colpo comunque efficace. 30-15 Servizio esterno vincente dell’italiano. 15-15 Risposta profondissima di Djokovic. Lungo il rovescio di Sinner in uscita dal servizio. Seconda di servizio. 15-0 Ace esterno del n.1. 5-4 BREAK DI SINNER! Djokovic avanza e viene trafitto da uno spettacolare passante di rovescio lungolinea dell’italiano! 30-40 NOOOOO!!! Aveva fatto tutto benissimo Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: primo set per l’italiano

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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