LIVE Sinner-Djokovic 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | primo game agevole per il serbo

Nel primo game, Djokovic ha ottenuto un punto facile con un ace, mentre Sinner ha risposto con un rovescio vincente. Djokovic ha concluso il game con un ace, portandosi avanti 1-0 nel match. Sinner ha conquistato un punto con un rovescio incrociato, ma non è riuscito a mantenere il servizio. La partita prosegue con Djokovic in vantaggio nel primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. Primo gratuito di un certo peso. 30-15 Risposta vincente di Sinner con il rovescio incrociato. 30-0 Ace al centro del n.8. 15-0 Servizio e rovescio incrociato di Djokovic. Corta la risposta di diritto di Sinner. 1-1 Battuta vincente al centro. 40-15 Servizio vincente al centro. 30-15 Risposta di Djokovic sul nastro e poi beffardamente nel campo di Sinner. 30-0 Ace esterno del n.1. 15-0 Diritto a sventaglio e smash di Sinner. Sinner parte con una seconda. 0-1 In rete il diritto incrociato di Sinner. 40-15 Battuta esterna vincente del serbo. 30-15 In rete il diritto lungolinea di Djokovic in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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