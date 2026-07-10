Djokovic ha iniziato la semifinale di Wimbledon 2026 servendo per primo, con una seconda. La partita è in corso, il punteggio è 0-0. La sfida tra Djokovic e Sinner è in atto, con Djokovic che ha aperto con il suo servizio. La partita è live, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Djokovic inizia con una seconda. 17.20 Inizia la semifinale con Djokovic in battuta. 17.17 Djokovic servirà per primo nel game d’apertura. 17.16 La temperatura dell’aria è di 29°. 17.15 Inizia la fase di riscaldamento. 17.13 Giocatori in campo. 17.10 Ci siamo, i giocatori arrivano nel corridoio che precede l’ingresso. 17.08 Sinner ha servito benissimo in questo torneo. Oggi trova però il miglior risponditore della storia. Dunque aspettiamoci che tornino indietro molte più palle rispetto ai turni precedenti. 17.03 Sin qui Sinner, servizio a parte, non ha brillato in questo torneo. Si ritroverà proprio nel momento più importante? E’ necessario, altrimenti rischierà molto contro un Djokovic che ha vinto sette volte questo torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 0-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il serbo servirà per primo

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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