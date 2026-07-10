LIVE Sinner-Djokovic 6-4 6-4 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il n1 travolge il serbo e torna in finale!

Il tennista italiano ha vinto in tre set contro il giocatore serbo durante la semifinale di Wimbledon 2026, con risultati di 6-4, 6-4, 6-4. Con questa vittoria, si è qualificato per la finale del torneo. La partita si è conclusa intorno alle 19:48.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCA LA FINALE A WIMBLEDON? ORARIO E TV 19.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.47 Domenica 12 luglio, alle ore 17.00, Sinner affronterà in finale Zverev. Il tedesco ha scavalcato Alcaraz nel ranking ATP e sembra aver compiuto un deciso salto di qualità mentale dopo aver vinto il Roland Garros. 19.46 “ Volevo alzare il livello, e l’ho fatto. Sono contento di tornare in finale. Djokovic continua ad ispirare le nuove generazioni “, le prime parole di Sinner. 19.45 Come avrete intuito, Sinner è salito a dismisura di livello rispetto ai turni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 6-4, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 travolge il serbo e torna in finale!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-Djokovic 0-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il serbo servirà per primoDjokovic ha iniziato la semifinale di Wimbledon 2026 servendo per primo, con una seconda.

LIVE Sinner-Djokovic 0-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: primo game agevole per il serboNel primo game, Djokovic ha ottenuto un punto facile con un ace, mentre Sinner ha risposto con un rovescio vincente.

Temi più discussi: Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione; LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: dopo 6 mesi c’è la rivincita di Melbourne; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner-Djokovic, in palio la finalissima: quando e dove vederla.

COPIA E INCOLLA SINNER: 6-4 6-4! Come nel primo set, basta un break al n°1 ATP per aggiudicarsi il parziale. Due set di vantaggio per Jannik su Djokovic, che non ha ancora avuto neanche una palla break... x.com

Sinner-Djokovic 6-4 6-4 6-4 a Wimbledon, il risultato della semifinale: Jannik vola in finale contro ZverevNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it

LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 6-4, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il n.1 travolge il serbo e torna in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery per 7-6(0). Frazione equilibrata, poi un ... oasport.it