LIVE Sinner-Djokovic 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il serbo annulla una palla break
Nel secondo set, il giocatore serbo ha risposto a una palla break con un ace al centro, portandosi sul 40-40. Ha poi eseguito un servizio esterno seguito da un diritto in contropiede che ha sorpreso l’avversario italiano. Attualmente, il punteggio del match è 2-3 in favore del serbo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ace al centro del n.8. A-40 Servizio esterno e diritto in contropiede del serbo che sorprende l’italiano. 40-40 Pazzesco rovescio lungolinea di Djokovic, Sinner arriva a toccare appena la palla con la racchetta. 30-40 Sinner comanda da fondo, Djokovic perde progressivamente metri e l’azzurro chiude con lo smash. 30-30 Largo il diritto in contropiede di Djokovic. Sinner ottiene il primo punto sulla prima dell’avversario. 30-15 Doppio fallo del n.8. 30-0 Servizio vincente al centro. 9 punti su 9 per il serbo con la prima. 15-0 Ace al centro di Djokovic. 2-2 Ace esterno del n.1. 40-15 Sinner comanda da fondo, picchia con il diritto lungolinea e appoggia la volée di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 Preview - Semi Final - Official game ATP
Notizie e thread social correlati
LIVE Sinner-Ruud 6-4, 5-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 annulla una palla breakAl torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno e il suo avversario prosegue con il primo set ancora in corso.
LIVE Sonego-Fritz 6-4 2-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break nel secondo setNel secondo set, Sonego ha annullato una palla break grazie a una volée vincente durante un serve and volley.
Temi più discussi: Wimbledon, quando gioca Sinner contro Djokovic: la scelta che rompe la tradizione; A che ora Sinner-Djokovic su TV8 oggi, Wimbledon 2026: programma preciso e streaming; L'allenamento di Sinner verso la semifinale; Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP.
Il grande tennis vi aspetta LIVE su Tv8 Siete pronti per vivere la fase decisiva del torneo singolare maschile di Wimbledon? Domani dalle 17:00 non perdetevi la semifinale tra Sinner e Djokovic, mentre domenica dalle 17:00 andrà in scena la finale x.com
Novak Djokovic explains to Jannik Sinner the feeling of returning to Wimbledon as defending champion ? Wimbledon. Starts 29 June. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K. #StanSportAU #Wimbledon facebook
LIVE Sinner-Djokovic 2-2 in semifinale a Wimbledon, risultato in diretta: molto bene Jannik al servizioNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it
Sinner-Djokovic 2-2 diretta oggi, la semifinale di Wimbledon. Equilibrio al servizio nel primo set, Jannik chiude il gioco con un aceTempo di semifinale per Jannik Sinner che questo pomeriggio scende in campo contro Djokovic a Wimbledon. Appuntamento come seconda sfida el Centre Court. ilmessaggero.it