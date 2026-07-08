Alle 18.00 si terrà la finale dei 4×100 metri stile libero misti juniores ai campionati europei. Due nuotatori italiani, Volpe e Bagaglini, si sono qualificati per la finale. La sessione serale si apre con la finale dei 200 stile libero femminili, in cui saranno presenti due atlete italiane. La giornata di gare prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: La sessione serale si aprirà con la finale dei 200 stile libero femminili, che vedrà subito due azzurre in corsia. Bianca Nannucci, campionessa europea juniores uscente della specialità, ha ottenuto il quinto tempo delle semifinali in 2’00?16 e proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa. Accanto a lei ci sarà anche Lucrezia Domina, ottava qualificata in 2’01?20, pronta a giocarsi un piazzamento di prestigio. Le principali candidate all’oro sembrano essere la lituana Ieva Jurkunaite, autrice del miglior tempo in 1’58?79, e le tedesche Linda Roth e Juliana Buttler, senza dimenticare l’AIN Sofia Diakova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: 4×100 sl mista, Volpe e Bagaglini in finale! Appuntamento alle 18.00

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Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

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