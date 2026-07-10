Oggi si svolge la quarta giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera. Numerosi atleti italiani sono in gara, tra cui un nuotatore impegnato sui 100 metri stile libero e la staffetta mista 4×100. La competizione si tiene presso l’Olympiaschwimmhalle e rappresenta la 52ª edizione di questa manifestazione continentale. La diretta aggiorna in tempo reale le gare e i risultati delle prove in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Prosegue all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto. In arrivo un’altra tappa fondamentale per la spedizione azzurra agli Europei Juniores 2026. Dopo le emozioni delle prime tre giornate, l’Italia punta ad aumentare il numero di finalisti e a confermarsi tra le nazioni di riferimento del movimento europeo giovanile. Anche venerdì il programma sarà particolarmente intenso, con sei gare individuali al mattino e la staffetta mista, prima di una sessione serale ricca di finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia del podio. Mao ci prova sui 100 sl, occhio alla 4×100 mixed mista

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