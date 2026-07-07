Gli Europei juniores di nuoto 2026 sono iniziati con la presenza di numerosi atleti italiani, tra cui Mao e Nannucci, protagonisti nei 200 stile libero. La manifestazione si svolge in una settimana cruciale per il settore continentale. L’Italia schiera una delle delegazioni più numerose, forte del titolo conquistato nel 2025 e del terzo posto nel medagliere dello scorso anno. La competizione è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43: Si apre una settimana fondamentale per il movimento continentale. L’Italia si presenta con una delle delegazioni più numerose della manifestazione e con grandi ambizioni, forte del Championship Trophy conquistato nel 2025 e del terzo posto nel medagliere dello scorso anno. La prima giornata propone un programma ricco di spunti, con batterie al mattino e semifinali o finali nel pomeriggio. La grande stella azzurra sarà Alessandra Mao, impegnata nella sua gara preferita, i 200 stile libero, ma sono numerosi gli italiani chiamati subito a mettersi in evidenza. 8.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: fari puntati su Mao e Nannucci nei 200 sl

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