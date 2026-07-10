Alle 8:46 sono iniziate le batterie dei 100 stile libero femminili, una delle gare principali dei campionati europei juniores 2026. La sessione mattutina si concentra sulle qualificazioni di questa disciplina, che apre ufficialmente il programma di gare. L’evento si svolge in diretta, con atleti pronti a competere nelle prime batterie del giorno. La giornata continuerà con le altre gare in programma e le eventuali finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46: Ad aprire il programma saranno le batterie dei 100 stile libero femminili, una delle gare più attese dell’intera manifestazione. L’Italia si presenterà con Alessandra Leoni, Alice Guarnieri, Penelope Olga Lopez-Casula e Alessandra Mao, ma soltanto due azzurre potranno accedere alle semifinali. Riflettori puntati soprattutto su Alessandra Mao, chiamata a confermare i segnali di crescita mostrati dopo le batterie dei 200 stile libero, disputate con ben altro piglio rispetto all’esordio della manifestazione. Leoni parte con il miglior accredito del quartetto, mentre Lopez-Casula e Guarnieri proveranno a inserirsi nella lotta per un posto tra le migliori sedici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao e la 4×100 mixed mista vogliono illuminare la quarta mattinata di gare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNSEEN FOOTAGE | European Junior Diving Championships 2026 | European Aquatics

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia del podio. Mao ci prova sui 100 sl, occhio alla 4×100 mixed mistaOggi si svolge la quarta giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera.

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio bronzo per Bianca Nannucci e 4×100 sl mista azzurraBianca Nannucci ha conquistato il suo secondo bronzo agli Europei juniores di nuoto 2026, questa volta nella gara individuale.

Temi più discussi: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oro; Campionati Europei Juniores: Analisi E Risultati LIVE Finali E Semifinali Day 2; LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio argento azzurro nelle 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl; Campionati Europei Juniores Monaco 2026: Analisi E Risultati Live Finali E Semifinali Day 1.

#Europeinuotojuniores2026 - Results on X | Live Posts & Updates - X x.com

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 Questa la start list: 1 ESP Spain 8:14.16 (Ciercoles Galve, Melgosa Uruea, Munoz Gonzalez e Rodriguez ... oasport.it

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in garaSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella ... oasport.it