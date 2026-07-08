Bianca Nannucci ha conquistato il suo secondo bronzo agli Europei juniores di nuoto 2026, questa volta nella gara individuale. L’Italia ha ottenuto anche un bronzo nella staffetta 4×100 metri stile libero misti. La sessione di oggi si è conclusa alle 19.55, con la fine della diretta. L’appuntamento per domani è alle 9.00, per la terza sessione di batterie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55: Si chiude qui la nostra diretta. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 9.00 per la terza sessione di batterie. Buona serata! 19.53: applausi a Bianca Nannucci, terza bro 200 sl e alla 4×100 sl mista, terza dietro alle frecce russe e britanniche 19.51: Doppio bronzo azzurto oggi Dopo il doppio argento di ieri. Il panorama del nuoto giovanile è cambiato con il rientro della Russia che oggi ha conquistato tre ori. L’Italia è salita quattro volte soul podio finora e sicuramente i fasti degli anni scorsi sono distanti ma non può essere diversamente 19.46: BRONZOOOOOO ITALIAAAAAA! Record del del Mondo juniores per la Russia che vince con 3’23”96, argento per la Gran Bretagna che resiste alla rimonta azzurra con 3’26”50 contro il 3’26”97 degli azzurri che salgono sul podio 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio bronzo per Bianca Nannucci e 4×100 sl mista azzurra

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