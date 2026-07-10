LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Ceolin e Garzia sul podio! Attesa per le raniste e la 4×100 mixed mista
Tassan-Caser ha partecipato alla finale dei 50 stile libero maschili ai Campionati europei juniores 2026. La gara si è conclusa con l’atleta italiano che ha ottenuto un risultato rilevante. Nel frattempo, Ceolin e Garzia hanno conquistato due medaglie sul podio nelle rispettive discipline. Sono attesi sviluppi anche nelle gare delle raniste e nella staffetta 4×100 mista mista. La competizione prosegue con diverse finali in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: E’ uno dei momenti più attesi! La finale dei 50 stile libero maschili con l’azzurro Tassan-Caser che si può giocare qualcosa di importante. Questi i protagonisti: 1 Jakob Austevoll HARLEM (NOR) 22.38 2 Gabriel CRASSARD (FRA) 22.36 3 Cristian TASSAN-CASER (ITA) 22.19 4 Jan FOLTYN (CZE) 22.03 5 Luca HOEK le GUENEDAL (ESP) 22.07 6 Larus THIEL (GER) 22.36 7 Zdenek PROCHAZKA (CZE) 22.36 8 Aran BISSETT (GBR) 22.43 18.30: Queste le finaliste dei 200 farfalla donne: Fokina, Jackl, Enercan, Kertesz, Wegotzki, Kaya, Brykanova, Roscoe 18.28. Non ci sarà l’azzurra Becattini nella finale dei 200 farfalla. Vamno forte nella seconda semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
UNSEEN FOOTAGE | European Junior Diving Championships 2026 | European Aquatics
Notizie e thread social correlati
LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia del podio. Mao ci prova sui 100 sl, occhio alla 4×100 mixed mistaOggi si svolge la quarta giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera.
Leggi anche: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Acampora e 4×100 mixed mista in finale. Mao e Leoni in semifinale nei 100 sl!
Temi più discussi: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oro; Campionati Europei Juniores: Analisi E Risultati LIVE Finali E Semifinali Day 2; LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio argento azzurro nelle 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl; Campionati Europei Juniores Monaco 2026: Analisi E Risultati Live Finali E Semifinali Day 1.
DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandraLeoni #AlessandraMao LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia del podio. Mao ci prova sui 100 sl, occhio alla 4×100 mixed mista: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LI x.com
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sessione pomeridiana del terzo giorno degli Europei juniores di nuoto 2026. Grande attesa per la 4x200 stile libero femminile con Mao e Nannucci. facebook
LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 Questa la start list: 1 ESP Spain 8:14.16 (Ciercoles Galve, Melgosa Uruea, Munoz Gonzalez e Rodriguez ... oasport.it
Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in garaSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella ... oasport.it