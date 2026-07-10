LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Ceolin e Garzia sul podio! Attesa per le raniste e la 4×100 mixed mista

Notizia in breve

Tassan-Caser ha partecipato alla finale dei 50 stile libero maschili ai Campionati europei juniores 2026. La gara si è conclusa con l’atleta italiano che ha ottenuto un risultato rilevante. Nel frattempo, Ceolin e Garzia hanno conquistato due medaglie sul podio nelle rispettive discipline. Sono attesi sviluppi anche nelle gare delle raniste e nella staffetta 4×100 mista mista. La competizione prosegue con diverse finali in programma.