LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Ceolin e Garzia sul podio! Attesa per le raniste e la 4×100 mixed mista

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tassan-Caser ha partecipato alla finale dei 50 stile libero maschili ai Campionati europei juniores 2026. La gara si è conclusa con l’atleta italiano che ha ottenuto un risultato rilevante. Nel frattempo, Ceolin e Garzia hanno conquistato due medaglie sul podio nelle rispettive discipline. Sono attesi sviluppi anche nelle gare delle raniste e nella staffetta 4×100 mista mista. La competizione prosegue con diverse finali in programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: E’ uno dei momenti più attesi! La finale dei 50 stile libero maschili con l’azzurro Tassan-Caser che si può giocare qualcosa di importante. Questi i protagonisti: 1 Jakob Austevoll HARLEM (NOR) 22.38 2 Gabriel CRASSARD (FRA) 22.36 3 Cristian TASSAN-CASER (ITA) 22.19 4 Jan FOLTYN (CZE) 22.03 5 Luca HOEK le GUENEDAL (ESP) 22.07 6 Larus THIEL (GER) 22.36 7 Zdenek PROCHAZKA (CZE) 22.36 8 Aran BISSETT (GBR) 22.43 18.30: Queste le finaliste dei 200 farfalla donne: Fokina, Jackl, Enercan, Kertesz, Wegotzki, Kaya, Brykanova, Roscoe 18.28. Non ci sarà l’azzurra Becattini nella finale dei 200 farfalla. Vamno forte nella seconda semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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