Ai Campionati europei juniores di nuoto 2026, Santambrogio e Becattini conducono nei 100 farfalla, mentre Aldrighetti e Acampora si sono qualificati nei 200 misti. A metà gara della batteria dei 1500 stile libero maschili, il moldavo Bedzhanian guida con 9.53. La competizione è in corso con più batterie in svolgimento, e gli aggiornamenti proseguono in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: A metà gara della prima batteria in testa c’è il moldavo Bedzhanian 9.53: Partita la prima delle 4 batterie dei 1500 stile libero maschili. L’azzurro Voloe sarà nell’ultima. I primi otto parteciperanno alla finale di domani 9.50: Queste le atlete qualificate per le semifinali dei 50 Stile libero: Taylor, Ciercoles Galvez, Manokhina, Bobanovic, Capron, Nowak Gudmundsson, Vandenhirtz, Bilanakou, Dumitru, Jukic, Mau, Hoigne, Comna, Engelse, Schleimann, Bortlisz 9.48: Non ci saranno italiane nelle semifinali dei 50 sl e questa è una sorpresa negativa dopo la buona prova di squadra di ieri nella staffetta veloce: Leoni è settima con 25”90 nell’ultima batteria vinta dalla britannica Taylor con 25”19 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Santambrogio e Becattini avanti nei 100 farfalla, Aldrighetti e Acampora ok nei 200 misti

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