LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Marc Marquez parte forte avvio non semplice per Bezzecchi e Martin Alle 15.00 le pre-qualifiche

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le prime fasi del GP Ungheria 2026, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, con un 1:38.626. Bezzecchi e Martin hanno avuto un avvio più difficile, con tempi più alti e difficoltà nelle prime sessioni. Le pre-qualifiche sono previste per le 15.00. La classifica dei tempi si aggiorna in tempo reale e sarà possibile seguire tutte le fasi successive della gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 Marc  MARQUEZ 93 1:38.626 12 0.000 0.000 1:49.639 18 Ducati 2 Raul  FERNANDEZ 25 1:38.795 17 0.169 0.169 1:38.948 18 Aprilia 3 Pedro  ACOSTA 37 1:38.924 12 0.129 0.298 1:38.994 17 KTM 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:39.158 17 0.234 0.532 1:46.897 19 Ducati 5 Francesco BAGNAIA 63 1:39.241 15 0.083 0.615 1:52.395 16 Ducati 6 Ai  OGURA 79 1:39.265 17 0.024 0.639 1:41.093 18 Aprilia 7 Luca MARINI 10 1:39.352 16 0.087 0.726 1:51.736 19 Honda 8 Marco BEZZECCHI 72 1:39.368 17 0.016 0.742 1:39.622 18 Aprilia 9 Toprak  RAZGATLIOGLU 7 1:39.398 18 0.030 0.772 1:39.398 18 Yamaha 10 Fermin  ALDEGUER 54 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

live motogp gp ungheria 2026 in diretta marc marquez parte forte avvio non semplice per bezzecchi e martin alle 1500 le pre qualifiche
© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Marc Marquez parte forte, avvio non semplice per Bezzecchi e Martin. Alle 15.00 le pre-qualifiche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, Sprint GP Spagna: Marc Marquez cade, torna ai box, rientra con la Ducati da bagnato e vince

Video MotoGP, Sprint GP Spagna: Marc Marquez cade, torna ai box, rientra con la Ducati da bagnato e vince

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta nelle FP1, cade Martin. Bene Bezzecchi, alle 15:00 le pre-qualificheNella prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026 di MotoGP, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, mentre il pilota Martin è uscito di...

LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bagnaia parte forte nelle pre-qualifiche, Bezzecchi e Martin si marcano, Marquez guardingoDurante le pre-qualifiche del GP Italia 2026 di MotoGP, Bagnaia ha iniziato con un buon ritmo, mentre Bezzecchi e Martin si sono concentrati sulla...

Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: riparte la sfida Bezzecchi-Martin, Ducati attesa ad una reazione; MotoGP, GP Ungheria: tutti gli orari dalle prove libere alle gare; DIRETTA MOTOGP, GP Ungheria 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP al Mugello, gli orari delle gare della domenica.

marc marquez live motogp gp ungheriaLIVE - La diretta della FP1 del Gran Premio d'Ungheria al Balaton ParkDopo la grande festa italiana del Mugello, la MotoGP si sposta sul toboga ungherese. Continua il confronto tra Aprilia e Ducati, Marquez aveva dominato nel 2025 ... gpone.com

marc marquez live motogp gp ungheriaDIRETTA MOTOGP | Prove libere live streaming video tv GP Ungheria 2026: Marquez è davanti! (venerdì 5 giugno)Diretta MotoGp prove libere GP Ungheria 2026 Balaton Park live streaming video tv oggi venerdì 5 giugno: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web