LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Marc Marquez parte forte avvio non semplice per Bezzecchi e Martin Alle 15.00 le pre-qualifiche
Durante le prime fasi del GP Ungheria 2026, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, con un 1:38.626. Bezzecchi e Martin hanno avuto un avvio più difficile, con tempi più alti e difficoltà nelle prime sessioni. Le pre-qualifiche sono previste per le 15.00. La classifica dei tempi si aggiorna in tempo reale e sarà possibile seguire tutte le fasi successive della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 Marc MARQUEZ 93 1:38.626 12 0.000 0.000 1:49.639 18 Ducati 2 Raul FERNANDEZ 25 1:38.795 17 0.169 0.169 1:38.948 18 Aprilia 3 Pedro ACOSTA 37 1:38.924 12 0.129 0.298 1:38.994 17 KTM 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:39.158 17 0.234 0.532 1:46.897 19 Ducati 5 Francesco BAGNAIA 63 1:39.241 15 0.083 0.615 1:52.395 16 Ducati 6 Ai OGURA 79 1:39.265 17 0.024 0.639 1:41.093 18 Aprilia 7 Luca MARINI 10 1:39.352 16 0.087 0.726 1:51.736 19 Honda 8 Marco BEZZECCHI 72 1:39.368 17 0.016 0.742 1:39.622 18 Aprilia 9 Toprak RAZGATLIOGLU 7 1:39.398 18 0.030 0.772 1:39.398 18 Yamaha 10 Fermin ALDEGUER 54 1:39. 🔗 Leggi su Oasport.it
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