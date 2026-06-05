LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Marc Marquez parte forte avvio non semplice per Bezzecchi e Martin Alle 15.00 le pre-qualifiche

Notizia in breve

Durante le prime fasi del GP Ungheria 2026, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, con un 1:38.626. Bezzecchi e Martin hanno avuto un avvio più difficile, con tempi più alti e difficoltà nelle prime sessioni. Le pre-qualifiche sono previste per le 15.00. La classifica dei tempi si aggiorna in tempo reale e sarà possibile seguire tutte le fasi successive della gara.