LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Zarco svetta nelle pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi in top-10 Marc Marquez in Q1!
Durante le sessioni di pre-qualifica del GP Francia 2026 di MotoGP, Zarco ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bagnaia e Bezzchi sono entrati nella top-10. Marc Marquez si è qualificato nella prima fase delle qualifiche. La diretta live si è conclusa alle 16.07, con un messaggio di saluto dalla redazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.06 Super Zarco, dunque, in sella alla Honda. Il pilota transalpino, che l’anno scorso si impose, ha dato una conferma del proprio feeling sulla Honda. Un crono da 1’29?917 a precedere di 0?010 un grande Fabio Di Giannantonio e di 0?138 Bagnaia. Bezzecchi si è salvato nell’ultimo tentativo, siglando il settimo tempo a 0?270. Il romagnolo dovrà lavorare per migliorare t-3 e t-4. 16.05 Dovrà incominciare dalla Q1 Marc Marquez, condizionato anche dalle bandiere gialle nell’ultimo tentativo, per via della caduta di Pecco Bagnaia.🔗 Leggi su Oasport.it
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