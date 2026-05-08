LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Zarco svetta nelle pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi in top-10 Marc Marquez in Q1!

Durante le sessioni di pre-qualifica del GP Francia 2026 di MotoGP, Zarco ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bagnaia e Bezzchi sono entrati nella top-10. Marc Marquez si è qualificato nella prima fase delle qualifiche. La diretta live si è conclusa alle 16.07, con un messaggio di saluto dalla redazione.

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