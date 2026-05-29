LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nelle pre-qualifiche davanti a Bagnaia Martin e Marquez inseguono

Durante le pre-qualifiche della MotoGP in Italia, il pilota Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti a Bagnaia. Martin e Marquez seguono in classifica. Alle 15:48 i piloti sono rimasti ai box mentre si preparano per i time-attack, che determineranno i qualificati in Q2 e Q1. Le sessioni finali sono iniziate alle 15:50.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 15? finali e cominciano i time-attack. 15:48 Piloti fermi ai box e ora ci si prepara all’attacco al tempo per andare a definire il quadro dei qualificati in Q2 e in Q1. 15:45 Bezzecchi gira molto forte in 1’46?281. Verosimilmente ora i piloti rientreranno ai box e ci si prepara ai time-attack per gli ultimi 20?. 15:43 Attenzione a Bezzecchi che completa un buon giro in 1’46?313, mentre Marc Marquez gira in 1’47?237. Lo spagnolo fatica a trovare la quadra. 15:41 Centauri che stanno facendo un lavoro sul passo gara: Bezzecchi gira in 1’47?023, Bagnaia in 1’46?849. Si sta girando con mediasoft. 15:39 Miller si stende all’ingresso della San Donato, finendo nella ghiaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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